V Nemčiji več kot 30.000 novih okužb, nov izbruh tudi v Sydneyju

Od začetka pandemije so v Nemčiji potrdili več kot 1,4 milijona okužb z novim koronavirusom in skoraj 25.000 smrtnih žrtev covida-19.

V Nemčiji so v zadnjem dnevu prvič od začetka pandemije potrdili več kot 30.000 novih okužb z novim koronavirusom, je sporočil nemški Inštitut Roberta Kocha. Kot so pojasnili, je med 30.277 novimi primeri tudi 3500 okuženih iz dežele Baden-Wuerttemberg, ki jih iz tehničnih razlogov niso uvrstili v četrtkovo statistiko.

Po božiču na Severnem Irskem zapirajo državo

Potem ko so včeraj poročali o 656 novih okuženih in šestih smrtnih žrtvah, so se na Severnem Irskem odločili, da bodo 26. decembra za šest tednov zaprli državo, da bi preprečili širjenje okužb, poroča dpa. Šolarji naj bi se v šole sicer vrnili po praznikih, januarja. Trgovine z nenujnimi življenjskimi potrebščinami bodo zaprli, gostinski obrati pa bodo odprti le za prevzem hrane. Zdravstvene službe Severne Irske so namreč pod vse večjim pritiskom, zaradi vse večjega števila okuženih poročajo tudi o vse večjem stresu nujnih zdravstvenih služb. Dvotedensko zaprtje, ki je trajalo do 10. decembra, žal ni uspelo zmanjšati stopnje okužb na Severnem Irskem.