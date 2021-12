V Nemčiji več otrok prejelo napačno cepivo proti covidu-19

V cepilnem centru v okrožju Olpe v nemški zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija je več otrok prejelo cepivo podjetja Moderna, čeprav je bilo za otroke doslej odobreno le cepivo podjetij Pfizer in BioNTech.

"Starše smo nemudoma obvestili o dogodku," so sporočili iz okrožja Olpe. V pogovoru z direktorjem centra za cepljenje so namreč izvedeli, da za otroke med 5. in 12. letom starosti cepivo Moderne še ni bilo odobreno s strani Evropske agencije za zdravila (Ema).