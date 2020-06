V Nemčiji zagnali aplikacijo za sledenje okužbam

Uporaba aplikacije, ki uporabnika posvari ob morebitnem stiku z okuženo osebo, je prostovoljna in ni prva te vrste, je pa najboljša na področju zasebnosti in varovanja podatkov, je zagotovil vodja kabineta kanclerke Angele Merkel Helge Braun . Državljane je še pozval, naj si namestijo aplikacijo na svoje naprave. "Nameščanje in uporaba sta majhna koraka za vsakega od nas, ampak velik korak v boju proti pandemiji," je dejal Braun.

Aplikacijo je razvil nemški inštitut Robert Koch (RKI) v sodelovanju z zasebnimi podjetji. Namen aplikacije je, da bo olajšala sledenje verigam okužb z novim koronavirusom, s tem da bo opozorila uporabnike, ki so bili morebiti v stiku z okuženo osebo. Osnovana je na decentraliziranemu sistemu, kar pomeni, da se večino podatkov in informacij shranjuje na napravah uporabnikov ter ne na osrednjem strežniku, do katerega imajo dostop oblasti. Deluje s pomočjo tehnologije bluetooth, ki ne omogoča sledenja lokaciji.

V več državah so že zagnali aplikacije za sledenje okužbam, med drugim na Kitajskem in v Južni Koreji. V Italiji je ta teden aplikacija na voljo za vse državljane, potem ko so jo pred tem testno zagnali le v določenih deželah.

Medtem pa imajo več težav na Norveškem, kjer so delovanje aplikacije zaradi varnostnih pomislekov začasno prekinili. Po oceni nevladne organizacije Amnesty International je namreč norveška aplikacija med najbolj nevarnimi na svetu s področja zasebnosti. Iz Osla so sporočili, da aplikacija od danes ne bodo več zbirala podatkov. Te so namreč shranjevali na osrednjem strežniku, vse že zbrane podatke uporabnikov pa bodo čim prej zbrisali, so zagotovile oblasti. Norveški urad za zaščito podatkov je sicer pred tem v ponedeljek skušal začasno prepovedati obdelavo podatkov, ki so jih zbirali preko aplikacije. Več o prihodnosti aplikacije bo znano prihodnji teden.