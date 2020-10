V nemškem oglasu tistim, ki ne nosijo mask, pokazali sredinec

Sporen oglas so v torek objavili v lokalnih časopisih. Na njem starejša gospa, ki nosi masko, kaže sredinec. Ta je sodeč po opisu oglasa namenjen vsem, ki ne nosijo zaščitnih mask. Visit Berlin je pojasnil, da oglas poudarja pomen varovanja zdravja starejših. Toda oglaševalska akcija se je izkazala za kontroverzno, saj so jo nekateri v Nemčiji razumeli kot žaljivo.

Berlinski senat in turistična organizacija Visit Berlin sta predstavila oglaševalsko kampanjo pod geslom " Spoštujmo koronske ukrepe ", s katero želijo prebivalce ozaveščati o širjenju koronavirusa in metodam, kako to širjenje preprečiti. A eden od oglasov v sklopu kampanje je močno pritegnil javnost in se hitro razširil na družbenih medijih.

Christian Tänzler, tiskovni predstavnik organizacije, je povedal, da je bil njihov namen le opozarjati ljudi, naj upoštevajo ukrepe v mestu. "Večina Berlinčanov in drugih obiskovalcev spoštuje in upošteva pravila, nekateri pa jih ne. Ti ogrožajo življenja starejših ljudi in tistih, ki veljajo za rizične skupine," je povedal za BBC. Kot je dodal, so želeli opozoriti na težavo, izbrali pa so nekoliko provokativen motiv. "Oglas ima izrazit berlinski ton. Berlinčani so znani po svoji neposredni koumnikaciji," poudarja Tänzler.

A oglas ni bil po okusu vseh. Kai Wegner iz stranke CDU pod vodstvom Angele Merkel, je kritiziral senat, ki ga vodi koalicija Socialnih demokratov, Leva stranka in Zeleni. "Situacija je preveč resna za neumne šale," meni Wegner.

Tudi odgovorni urednik berlinskega časopisa Der Tagesspiegel Lorenz Maroldt ni bil navdušen. "Mislim, da oglas predstavlja ta klasični Berlin, a bi se dobro odnesel le brez disfunkcionalne politike senata," je dodal.

Zdi se, da senat meni, da je žaljenje ljudi bolj uspešno kot strogi ukrepi in učinkovit nadzor, še meni Maroldt.

Sporen oglas je bil predmet debate tudi na družbenih omrežjih. Nekateri so se spraševali, zakaj v besedilu ob fotografiji omenja dvignjen kazalec, medtem ko ženska kaže sredinec. Pri turistični organizacije odgovarjajo, da je protislovje namerno.

Drugi so poudarili, da nekateri ljudje ne morejo nositi mask iz zdravstvenih razlogov. "Naša ciljna skupina so bili ljudje, ki ne spoštujejo življenja drugih. Če se nekateri počutijo osebno napadene, to ni bil naš cilj. Za to se opravičujemo," je povedal Tänzler.