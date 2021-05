New York bo postopno odpravil vse ukrepe, v Indiji presegli 20 milijonov okužb

Karitas Indija, ki je ena izmed glavnih akterk pomoči s preventivo in pri blaženju socialnih posledic epidemije v Indiji v sodelovanju z lokalno vlado in drugimi organizacijami, že od aprila 2020 svet prosi za pomoč in solidarnost. Odzvali so se tudi v Slovenski karitas, ki je začela zbirati sredstva za pomoč ob soočanju z epidemijo.

Zadnjih nekaj dni v Indiji beležijo manj okužb, potem ko so v petek poročali o rekordnih novih okužbah, saj je bilo novookuženih kar 402.000 ljudi. Visoki predstavnik zdravstvenih oblasti Lav Aggarwal je ocenil, da glede na trenutne podatke vidijo trend v pozitivno smer. "Ampak to so zelo zgodnji signali," je poudaril.

Indija se trenutno sooča s hudim porastom števila novih okužb, od konca marca so potrdili okoli osem milijonov okužb, skupno pa 20,3 milijona. Glavnega krivca vidijo v novi različici koronavirusa ter sprostitvi ukrepov za zajezitev pandemije. To je obremenilo že tako podhranjen zdravstveni sistem v državi, ki se sedaj sooča s pomanjkanjem postelj, zdravil in kisika. Bolniki v New Delhiju in drugod zaradi prenapolnjenosti bolnišnic umirajo pred bolnišnicami.

V New Yorku napovedujejo sproščanje ukrepov

Guverner ameriške zvezne države New YorkAndrew Cuomo je v ponedeljek sporočil, da se bo 19. maja začel proces popolnega odpravljanja omejitev, ki so bile uvedene zaradi pandemije covida-19. V mestu New York pa bo od 17. maja podzemna železnica spet vozila 24 ur na dan.

Podzemno železnico so v mestu ustavili 30. septembra lani za dezinfekcijo od 1. do 5. ure zjutraj, od februarja pa od 2. do 4. ure zjutraj. V tem času so s postaj in vagonov prav tako odstranjevali brezdomce. Podjetje za javni prevoz MTA sicer zagotavlja, da bo dezinfekcija vagonov in postaj tekla še naprej.

Cuomo je sporočil, da je v 20-milijonski državi New York v nedeljo za koronavirusom umrlo 37 ljudi, v bolnišnicah se zaradi tega zdravi 2539 ljudi, od 113.000 izvedenih testov pa jih je bilo le 1,94 odstotka pozitivnih. V New Yorku se je doslej s koronavirusom okužilo 2,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 52.000. Po številu mrtvih je New York drugi za Kalifornijo (62.000), po številu okuženih pa četrti za Kalifornijo, Teksasom in Florido.

Povsem cepljenih je že 35,2 odstotka Newyorčanov, deloma pa 46,6 odstotka. Cepiva so sedaj na voljo že vsepovsod za vse prebivalce države, ki lahko tako kot drugje po ZDA tudi izbirajo, ali se bodo cepili s cepivi Pfizerja, Moderne ali Johnson & Johnsona. Od 19. maja naprej bodo lahko velike prireditve na prostem potekale ob 33-odstotni zasedenosti kapacitet, v zaprtih prostorih pa do 30 odstotkov. Ob tem, da še naprej velja nošenje mask in medsebojna razdalja, razen pri cepljenih osebah in tistih z negativnim testom.

Omejitev več ne bo za cerkve, odprli se bodo lahko zabaviščni parki, gledališča, telovadnice in druge dejavnosti, od 17. maja ne velja več obvezno zapiranje restavracij in barov na prostem po polnoči, od 31. maja pa tudi v zaprtih prostorih. Podobno so se odločili tudi v New Jerseyju in Connecticutu, kjer okužbe in smrti prav tako padajo, cepljenje pa narašča.

V ZDA so doslej našteli 32,47 milijona okužb s koronavirusom in skoraj 578.000 smrtnih primerov. V nedeljo so našteli le 29.347 novih okužb in 323 smrtnih primerov. Povsem cepljenih je že 105 milijonov Američanov, kar je 32 odstotkov vsega prebivalstva.