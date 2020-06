V Novalji ne bodo izdali dovoljenj za 'divje zabave' v Zrćah

Predlagali so tudi, da podobno odločitev sklene občina Kolan, kjer ima sedež priljubljeni klub Noa in ostali manjši klubi. V dogovoru z lastniki klubov in organizatorji festivalov se na območju plaže Zrće do zdaj ni odvil niti en koncert elektronske glasbe, mesto Novalja pa ne želi dati soglasja za organizacijo tovrstnih dogodkov, poroča Radio Pag .

Štab civilne zaščite mesta Novalja je v sporočilu za medije danes zapisal, da je bilo zaradi izbruha koronavirusa v nekaterih hrvaških nočnih klubih sklenjeno, da v letošnji turistični sezoni klubom in koncesionarjem na plaži Zrće ne bodo izdali soglasij za izvedbo festivalov in ostalih zabav, ki se jih udeležuje večje število mladih ljudi.

Iz Zrć, paškega letovišča, znanega po divjih zabava in razvratu, so pred dnevi sporočili, da je vse nared za prvo večjo zabavo, ki je napovedana med 9. in 12. julijem. Kot je povedal Drago Vukelić, eden od organizatorjev festivala, so prodali nekaj več kot 1000 vstopnic, največ domačim gostom in Slovencem. Zabavo so uradno napovedali, pričakujejo pa večje zanimanje gostov iz tujine. Festival bi sicer moral potekati v klubu Noa, ki ne spada pod okrilje mesta Novalja, zato bi se, če občina Kolan izda dovoljenje, lahko vseeno odvil. Organizator je še poudaril, da imajo za obiskovalce pripravljene zaščitne maske, merili pa jim bodo tudi temperaturo.

Vladni govorecJelko Kacin je na današnji tiskovni konferenci izrazil skrb nad zabavami v nočnih klubih in diskotekah ter velikih prireditvah na prostem, ki se jih udeležujejo predvsem mladi. Ne samo na Hrvaškem, kjer se koronavirus hitro širi po tamkajšnjih nočnih klubih, tudi v Sloveniji opažajo nove okužbe med mlajšo populacijo.

Izrazil je pričakovanje slovenske vlade, da bo Hrvaška zaprla diskoteke in nočne klube ter prepovedala množične dogodke. Pri tem je izpostavil ravno priljubljene nočne zabave na plaži Zrće na Pagu, za katere so največ vstopnic kupili prav Slovenci. Izrazil je presenečenje, da se je Hrvaška, kjer se je število primerov okužbe v zadnjih dneh drastično povečalo, odločila za odprtje nočnih klubov in diskotek.