V NSi niso naklonjeni novim zapiranjem javnega življenja in gospodarstva

Za nami je verjetno najtežje leto, kar smo jih kdaj koli doživeli, je zapisal predsednik NSi Matej Tonin. "Da smo lahko obvarovali življenja tisočih, smo žal morali žrtvovati velik del naše svobode. Zapirali smo gospodarstvo, z devetimi protikoronskimi paketi pomagali najbolj prizadetim, omejevali javno življenje, ker preprosto druge rešitve nismo imeli," se spominja.

Zdaj so razmere drugačne, saj je cepiva proti covidu-19 dovolj in vsak lahko izbira, s katerim se želi cepiti, ugotavlja. "Zdravniška stroka je enotna: cepivo nas učinkovito ščiti pred virusom, v primeru okužbe so simptomi blagi, resni stranski učinki pa izjemno redki. Vsak mora zato znova prevzeti odgovornost za svoje zdravje," je pozval.

Spomnil je tudi na besede avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza izpred nekaj dni, da za konec epidemije covida-19 ne potrebujemo dodatnih zapiranj, ampak precepljenost in osebno odgovornost.