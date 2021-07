Na območju Zdravstvenega doma Kočevje oz. občin Kočevje, Osilnica in Kostel je njegova mobilna ekipa začela terensko cepljenje proti covidu-19, s katerim želijo do vključno sobote obiskati vse tamkajšnje vasi in druga naselja. Začeli so s cepljenjem na Kočevskem, je povedal pomočnik direktorice Zdravstvenega doma Kočevje Primož Velikonja.

V občinah Kočevje, Osilnica in Kostel želijo s terenskim cepljenjem doseči vsako naselje. Odziv je bil dober, saj so do 14. ure, ko so današnje cepljenje končali, cepili skupaj 107 ljudi, je ocenil Velikonja. Sicer pa bodo v Osilnici, Kostelu in največji slovenski občini Kočevje skušali doseči vsako naselje in zaselek ter cepljenje tako omogočiti prav vsakemu občanu, ki si tega želi, je dodal. Mobilno cepljenje so pripravili skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cepljenje proti covidu-19 pa skušajo občanom približati in čim bolj poenostaviti. Terenska ekipa sicer v vaseh in drugih naseljih nase opozarja z zvočnim signalom. Če po desetih minutah ni kandidatov za cepljenje, pa nadaljuje pot do naslednjega naselja. Na spletu je na voljo interaktivni zemljevid postaj omenjene mobilne ekipe, za cepljenje pa se ni treba naročati. Kandidati za cepljenje lahko izbirajo tudi med cepivi, je opozoril Velikonja. V sredo bodo tradicionalno cepili v kočevski športni dvorani. V četrtek in petek se bodo odpravili v bolj oddaljena naselja navedenega območja, v soboto pa načrtujejo cepljenje po območnih trgovskih središčih. Glede območne precepljenosti je Velikonja navedel , da je ta najvišja v občini Osilnica, kjer je presegla 60 odstotkov. V občinah Kočevje in Kostel pa se je proti covidu-19 do zdaj cepila približno polovica prebivalstva, je še dodal.