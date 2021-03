V odpadnih vodah na Obali zaznali večjo količino virusa

Dejstvo je, da se v odpadnih vodah virus lahko zazna prej kot ljudje hodimo na testiranje, je Renko pojasnil za 24ur.com.

Graf virus v odpadnih vodah prikazuje prisotnost koronavirusa v odpadnih vodah na posameznih čistilnih napravah. Meritve na sedmih čistilnih napravah redno opravlja Nacionalni inštitut za biologijo. "Koper je ena od teh čistilnih naprav, na katero so priklopljene občina Koper, Ankaran in Izola in tam se vidi, ali se koncentracija virusa, ki jo v odpadnih vodah merijo na podlagi drugega virusa, povečuje ali znižuje. Monitoring opravljajo enkrat na teden, v Ljubljani celo dvakrat, in večji skoki v teh meritvah znajo biti indikator novih okužb," je dejal.

Kako potekajo meritve?

Kot je zapisano na spletni strani Sledilnik Covid-19, gre pri omenjenih meritvah za količino virusne RNA v 24-urnih vzorcih odpadnih voda, in sicer za dva različna virusna strukturna gena, N1 in N2. Pri tem se uporablja test, razvit pri CDC. Vzorec se dostavi v laboratorije NIB, kjer se ga najprej skoncentrira, potem pa v njem izmeri koncentracijo koronavirusa in koncentracijo virusa PMMoV; slednji je uporabljan kot fekalni indikator v odpadnih vodah. Vrednosti, predstavljene na grafu, so razmerja med koncentracijami SARS-CoV-2 in PMMoV v vzorcih.

Na grafu izberemo prikaz po posamezni čistilni napravi (spodaj se izpiše, za katere občine se vključujejo podatki). Poleg koncentracij N1 in N2 je za primerjavo prikazano tudi število novih (7-dnevno povprečje) in aktivnih primerov v občinah, ki so priklopljene na posamezno čistilno napravo. Tako lahko iz sprememb koncentracije gena N1 in N2 razberemo spremembe v trendu. Višja vrednost pomeni večjo relativno prisotnost virusa v populaciji in obratno.