V odvetniški zbornici ogorčeni nad komentarjem o odvetnikih

Očitek odvetnikom, da branijo kršitelje, je z ustavnopravnega vidika in z vidika vloge odvetništva v pravni državi po njegovih navedbah"povsem zgrešeno in nevarno stališče". Odvetnik lahko pozitivno prispeva k delovanju celotnega pravosodnega sistema in pravne države le tako, da se brezkompromisno bori za pravice svojih strank. Vsako odvetnikovo odstopanje od tega pomeni kršitev ne le njegovih dolžnosti do stranke, temveč tudi do družbene skupnosti, in kršitev ustavnopravnih dolžnosti, je prepričan Završek. Tudi v času epidemije je dolžnost odvetnikov, da odločno branijo temeljne človekove pravice, zakonitost postopkov in vladavino prava, je še poudaril predsednik zbornice.