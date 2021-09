V osnovni šoli pri Kamniku že prvi dan en razred poslali v karanteno

"Informacijo lahko potrdim, res smo poslali v karanteno en oddelek," nam je povedal ravnatelj OŠ Stranje Boris Jemec . Kot je še pojasnil, so to storili takoj po tem, ko so starši vodstvo šole obvestili, da je njihov otrok pozitiven.

V šolske klopi je danes sicer sedlo 193.116 učencev in 76.000 dijakov. To je že tretje šolsko leto v znamenju epidemije covida-19. Tako šolarji kot zaposleni v šolah so večinoma veseli, da se je pouk danes začel v šolskih klopeh in ne na daljavo. Po mnenju ravnateljice celjske Osnovne šole Lava Marijane Kolenko je to "najpomembnejši znak, da bomo – upamo – več šolskega leta preživeli v šoli kot pa v drugačnih prilagojenih oblikah".