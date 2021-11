V osnovnih šolah se je samotestiralo 135.100 učencev, pozitivnih okoli 300 testov

V osnovnih šolah se je v sredo na novi koronavirus samotestiralo 135.100 učencev oz. 70 odstotkov vseh učencev. Ostali učenci so v karanteni, se s testiranjem ne strinjajo, ali pa so preboleli covid-19. Pozitivnih je bilo približno 300 testov, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

icon-expand Samotestiranje FOTO: Bobo Po oceni ministrstva je v večini osnovnih šol samotestiranje potekalo brez večjih težav. Na vseh šolah pa so imeli učence, ki so začeli izobraževanje na daljavo. Na daljavo se po podatkih ministrstva šola skupaj 8033 učencev, kar je 3,61 odstotka vseh učencev. Največji delež šolajočih na daljavo je v prvem in drugem razredu, in sicer dobrih pet odstotkov, najmanjši pa v devetem razredu, dobra dva odstotka.