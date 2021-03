V OZS odločno proti vnovičnemu zapiranju malega gospodarstva

Kot so zapisali v OZS, naj bi svetovalna skupina za covid-19 predlagala vnovično zapiranje manj pomembnih panog, čemur zbornica odločno nasprotuje. Izpostavili so, da težko razumejo, zakaj storitvene dejavnosti in trgovine predstavljajo večja tveganja "kot neka proizvodna hala s 500 zaposlenimi" . "V primeru zaostrovanja ukrepov pričakujemo, da bodo mali in veliki obravnavani enakopravno," je stališča OZS predstavil njen predsednik Branko Meh , ki je obenem prepričan, da se moramo naučiti živeti in delati z virusom ter se ustrezno zaščititi.

Medtem pa so lahko velike proizvodnje in trgovske verige nemoteno poslovale, so še opozorili. Člani zbornice jih svarijo, da se jim taka krivica ne sme več ponoviti. "Dejstvo je, da storitvene dejavnosti niso vir okužb, poleg tega pa je tveganje za prenos okužb v malih obratih minimalno. Do danes še nismo prejeli nikakršnih argumentov, ki bi dokazovali, da je v velikih sistemih in živilskih trgovinah tveganje za prenos okužb manjše kot v malih obratih, cvetličarnah, avtopralnicah in specializiranih trgovinah," so poudarili.

Na zbornici so izpostavili, da je bilo malo gospodarstvo tako v prvem kot v drugem valu epidemije obravnavano drugače kot podjetja. "Mali obrtniki in podjetniki, pri katerih gre večinoma za majhne kolektive in kjer se posluje z eno stranko ali celo brezstično, so morali biti večinoma zaprti."

"Zapiranje in odpiranje dejavnosti ni rešitev," je podaril Meh in dodal, da se moramo zavedati, da se ob zapiranju dejavnosti razmahne delo na črno, povečajo se tudi zasebna druženja. "Tveganj za prenos okužb je tako še več," je prepričan Meh.

Meh je še spomnil, da tudi malo obrtniki in podjetniki, ki jih je v Sloveniji največ, polnijo proračun in zaposlujejo. "Malo gospodarstvo predstavlja kar 99 odstotkov celotnega gospodarstva. V številkah to pomeni 116.000 podjetij oziroma poslovnih subjektov, ki zaposlujejo skoraj 366 tisoč oseb. Ustvarijo 68 odstotkov prihodkov in 65 odstotkov dodane vrednosti. Njihov delež v izvozu predstavlja 43 odstotkov, uvozijo pa več kot polovico, to je 56 odstotkov vsega uvoza. Zato zahtevamo enakopravno obravnavo malega gospodarstva, saj mali nismo nič manj vredni kot veliki."

Ob tem so v OZS poudarili, da si ne želijo, da se velike proizvodnje in trgovine zapirajo, zahtevajo pa, da lahko nemoteno poslujejo tudi specializirane trgovine in storitvene dejavnosti. Kot so še izpostavili v OZS, ne razumejo, po kakšnem ključu se sprejemajo ukrepi in na podlagi kakšnih argumentov se odloča o tem, kdo bo lahko delal in kdo ne. "Katera je manj in katera bolj pomembna panoga. Podatki kažejo, da je celotno malo gospodarstvo izjemnega pomena za Slovenijo."

Tudi v OZS, podobno kot v njihovi sekciji za gostinstvo in turizem, pričakujejo, da bo strokovna skupina pod vodstvom Mateje Logarjavno predstavila metodologijo, po kateri razvrščajo in določajo manj in bolj pomembne gospodarske panoge."V primeru, da pride do zaprtja dejavnosti, pa OZS pričakuje 100-odstotna nadomestila plač in povračilo za izpad prometa," so sklenili.