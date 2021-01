V OZS opozarjajo na neenakopravno obravnavo velikih in malih podjetij

V zbornici so v sporočilu za javnost izpostavili vsakodnevna opozorila članov, da se jim dogaja velika krivica, saj veliki proizvodni obrati in veliki trgovci lahko delajo, mali pa ne. To se po navedbah OZS dogaja kljub dejstvu, da storitvene dejavnosti niso vir okužb, poleg tega pa je tveganje za prenos okužb v malih obratih minimalno. "Do danes še nismo prejeli nikakršnih argumentov, ki bi dokazovali, da je v velikih sistemih in živilskih trgovinah tveganje za prenos okužb manjše kot v malih obratih, cvetličarnah, avtopralnicah in specializiranih trgovinah," je poudaril predsednik zbornice Branko Meh.

Kot je zapisal, na zbornici ne razumejo, po kakšnem ključu se sprejemajo ukrepi in na podlagi kakšnih argumentov se odloča o tem, kdo bo lahko delal in kdo ne. "Tudi mali obrtniki in podjetniki, ki jih je v Sloveniji največ, polnimo proračun in zaposlujemo. Zato zahtevamo enakopravno obravnavo malega gospodarstva, saj mali nismo nič manj vredni kot veliki,"je ob tem navedel Meh. OZS ob tem pričakuje nadomestilo za izpad prometa za vse, ki bodo primorani ostati zaprti na podlagi vladnih odlokov.

V zbornici redno poudarjajo, da je malo gospodarstvo hrbtenica slovenskega gospodarstva, zato preprosto ne morejo razumeti, da mali obrtniki in podjetniki, ki so zaprti že več mesecev, niso enakopravno obravnavani. Ob tem si v OZS ne želijo, da se velike proizvodnje in trgovine zapira, zahtevajo pa, da se odpre tudi ostale, torej specializirane trgovine in storitvene dejavnosti.