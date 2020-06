V Pekingu število okužb narašča, oblasti zaprle še 10 stanovanjskih sosesk

Na Kitajskem so danes zabeležili še 49 novih primerov okužbe s koronavirusom. Največ, in sicer 36, so jih potrdili v Pekingu, kjer oblasti skušajo zajeziti nov izbruh covida-19, ki je povezan s tržnico mesa ter sadja in zelenjave. V strahu pred drugim valom epidemije so oblasti v Pekingu danes zaprle še deset stanovanjskih sosesk.

V Pekingu so namreč danes odkrili tudi nove primere okužb, ki so povezani s še eno tržnico, in sicer v okrožju Haidian na severozahodu Pekinga, so sporočile tamkajšnje oblasti. Veleprodajno tržnico Jučuandong in bližnje šole so zaprli, prebivalcem pa so prepovedali zapuščati domove.

Po izbruhu, ki je povezan s tržnico Šinfadi na jugu Pekinga, so v prestolnici začeli množično testiranje za covidom-19. Doslej so testirali že več kot 10.000 ljudi, testirati nameravajo 46.000 prebivalcev na območju. Deset novih primerov okužb, ki so jih na Kitajskem odkrili danes, je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti uvoženih iz tujine.

Prvi primer okužbe so sicer v Pekingu zabeležili pretekli četrtek.