V Pekingu zaradi novega vala koronavirusa odpovedali lete in zaprli šole

Zaradi ponovnega izbruha okužb, povezanega s tržnico mesa, zelenjave in sadja Xinfadi v Pekingu, so v 29 tamkajšnjih soseskah znova uvedli karanteno. Danes so začeli testiranje več deset tisoč ljudi, ki bi lahko bili povezani z novim žariščem okužbe - lastnikov stojnic in upravnikov vseh tržnic s hrano, restavracij in vladnih menz. Na dan lahko testirajo 90.000 ljudi. Po ocenah oblasti je tržnico, na kateri prodajo več kot 70 odstotkov vse zelenjave in sadja za Peking, od 30. maja obiskalo več kot 200.000 ljudi.