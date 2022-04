V petek so opravili 1349 PCR in 9245 hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 1043 okužb. Po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je trenutno v državi 17.682 aktivnih okužb.

icon-expand Različica omikron FOTO: Dreamstime Število aktivnih primerov okužb ostaja nespremenjeno. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pa znaša 998 in se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 34. V zadnjih 14 dneh so po podatkih NIJZ potrdili 796 okužb na 100.000 prebivalcev, to je 38 manj kot dan prej.