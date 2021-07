V petek 135 novih okužb, delež pozitivnih testov 8,1-odstoten

V petek so v Sloveniji opravili 1673 PCR-testov in potrdili 135 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako spet nekoliko narasel in znaša 8,1 odstotka (dan prej 6,9 odstotka). Po podatkih Covid-19 Sledilnika je hospitaliziranih 29 covidnih bolnikov, od tega jih je devet na intenzivni terapiji. Umrla je ena oseba s covidom-19, še poroča Sledilnik.

V petek so opravili 1673 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 135, je na spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 1044 primerov okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 82. V petek je bilo opravljenih tudi 45.494 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem. Število potrjenih primerov s PCR-testi je bilo višje kot dan prej ob manj opravljenih testih; delež pozitivnih testov je v petek znašal 8,1 odstotka, v četrtek pa 6,9 odstotka. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 74, sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb pa za šest. 14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev se je povečalo za tri in znaša 48 okužb, kažejo podatki NIJZ. Uradne podatke o število hopsitaliziranih in smrti bolnikov s covidom-19 še čakamo.