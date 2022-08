V petek 1681 novoodkritih okužb s koronavirusom

V petek so v Sloveniji ob 651 PCR-testih in 5414 hitrih antigenskih testih potrdili 1681 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 18.794 aktivnih primerov okužbe, kar je 82 več kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1269, kar je 16 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 888, kar je štiri več kot v četrtek.

Pripravljena strokovna poročila za jesen v dveh fazah

Kot smo že poročali, so vodja posvetovalne skupine za spremljanje novega koronavirusa Mario Fafangel, člana skupine Tatjana Lejko Zupanc in Alojz Ihan ter državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Tadej Ostrc na petkovi novinarski konferenci spregovorili o pripravah na omejevanje okužb v jesensko-zimski sezoni. V posvetovalni skupini so v ta namen pripravili strokovna priporočila, ki zajemajo dve fazi. Prehod iz prve v drugo fazo bo odvisen od zasedenosti intenzivnih postelj.