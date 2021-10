V petek 2985 okužb, število aktivnih primerov še naprej narašča

V petek je bilo opravljenih 7604 testov PCR in 32.514 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne hitre teste dodatno preverjajo še s testi PCR. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno aktivno okuženih 26.656 oseb.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 2240, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa 1263.

Če bodo okužbe še naraščale, bo zmanjkalo kadra za zdravljenje bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, opozarjajo slovenske bolnišnice. Bomo morali znova zapirati državo? Kot je povedala vodja svetovalne skupine Mateja Logar v oddaji 24UR ZVEČER, bi najprej omejevali določene aktivnosti oz. storitve, ki niso nujno potrebne. To so predvsem lokali in njihovo zapiranje po 24. ali 22. uri. Potem bi dodatno omejevali storitvene dejavnosti, vendar upajo, da do tega ne bo prišlo, če bodo le vsi resno pristopili k upoštevanju ukrepov.