V petek 3662 novih okužb, 38,1-odstoten delež pozitivnih testov

Od ponedeljka tako velja, da se zniža starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT, in sicer na 12 let, učenci se bodo kmalu pogosteje samotestirali, v gostinskih lokalih pa bo možna strežba le za mizo, in sicer med 5. in 22. uro. Začasno se zapirajo nočni lokali, začasno bo prepovedano tudi zbiranje, razen v ožjem družinskem krogu. Še vedno bo tako rekoč povsod veljal pogoj PCT, a so uvedli novost: ta pogoj je izpolnjen le, če se oseba poleg dokazila izkaže še z veljavnim osebnim dokumentom. Bo pa stroške hitrega testiranja spet kril državni proračun.