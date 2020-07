V petek novih 14 primerov, umrla ena oseba s covidom-19

Ob 918 testiranjih je bilo v petek pozitivnih 14 oseb. V bolnišnicah ostaja 19 obolelih, štirje pa se zdravijo na intenzivni negi. Štirje pacienti so bili odpuščeni iz bolnišnice. Ena oseba s covid-19 je umrla. Skupno smo v Sloveniji od začetka izbruha koronavirusa zabeležili 2066 primerov okužbe, umrlo je 116 ljudi.

Največ novih okužb je bilo potrjenih v starostnih skupinah 25-34 in 45-54, in sicer štiri. Tri primere so zabeležili v skupini 55-64, ter po en primer v starostih 5-14, 35-44, 75-84, kažejo podatki Covid-19 sledilnika.

Oskrbovanci hrastniškega doma starejših se iz šempetrske bolnišnice vračajo v Hrastnik

Največje žarišče v državi je občina Hrastnik, stanje je zaskrbljujoče predvsem v tamkajšnjem domu starejših, kjer so potrdili že 29 okužb med oskrbovanci in 11 med zaposlenimi.

V domu so v petek zvečer vzpostavili nove cone za ločevanje oskrbovancev, okuženih z novim koronavirusom, danes pa se tako iz šempetrske bolnišnice vrača devet oskrbovancev. Namestili jih bodo v rdečo cono, namenjeno tistim s potrjeno okužbo. Pričakujejo jih zgodaj popoldne.