V petek ob skupno 1461 testih potrdili 365 okužb

V petek so pristojni skupno opravili 1461 testov in potrdili 365 novih primerov okužb s koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Od tega je bilo opravljenih 1336 PCR testov, pozitivnih je bilo 358. Delež pozitivnih PCR testov je bil 26,8-odstoten. Opravili so le 125 hitrih anitgenskih testov, od tega je bilo 7 pozitivnih. Delež pozitivnih pri HAT je tako 5,6-odstoten.

Danes je sicer Slovenija prejela prvo pošiljko cepiv proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha. Cepljenje je predvideno za nedeljo, za zdaj pa smo prejeli 9750 odmerkov. Do konca leta jih moramo dobiti še 6825. Med prvimi bodo cepljeni stanovalci domov za starejše in tam zaposleni ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci.