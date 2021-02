V petek odkrili 948 okužb z novim koronavirusom

Po neuradnih podatkih Covid-19 Sledilnika je bilo v petek v Sloveniji odvzetih 4861 brisov s PCR-testi in pri tem potrjenih 948 primerov okužbe z novim koronavirusom. To predstavlja 19,5-odstoten delež pozitivnih testov. Podatke o številu hospitaliziranih in umrlih bolnikov s covidom-19 še čakamo.

V petek so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 4861 PCR-testih potrdili 948 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 19,5 odstotka. Opravili so tudi 27.189 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi. Več sledi. PREBERI ŠE Na Obalo le v nujnih primerih: regija od danes spet v rdečem icon-expand