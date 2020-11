V petek po svetu potrdili več kot 580.000 dnevnih okužb, največ doslej

Po svetu so v petek zabeležili 581.679 okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V Franciji so v petek zabeležili skoraj 2000 primerov več kot dan prej, o več okužbah poročajo tudi iz Portugalske, Italije in Švedske. Italijanska vlada je medtem sprejela ukrepe finančne podpore za gospodarstvo in družine, ki so bile prizadete zaradi ukrepov za zajezitev virusa.

WHO je sporočila, da so v petek po svetu potrdili 581.679 novih okužb z novim koronavirusom. To je približno 24.000 več od zadnjega dnevnega rekorda, ki so ga zabeležili 31. oktobra. Od konca lanskega leta, ko se je virus prvič pojavil, se je z njim okužilo več kot 48,5 milijona ljudi. Vendar strokovnjaki menijo, da je dejansko število okuženih še veliko višje. Najbolj prizadete države po številu okužb so ZDA, Indija in Brazilija. Covid-19 je doslej zahteval že več kot 1,2 milijona smrtnih žrtev, od tega okoli 8900 v petek, še kažejo podatki WHO.

V ZDA tretji dan rekordno število okužb, okužen tudi vodja Trumpovega kabineta V ZDA so v petek tretji dan zapored potrdili rekordno dnevno število okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Univerze Johna Hopkinsa so jih do petka zvečer v 24 urah potrdili 127.021. Umrlo je še 1149 bolnikov s covidom-19. Po poročanju medijev so okužbo potrdili tudi Marku Meadowsu, vodji kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ameriška televizijaCNN, ki je kot vir navedla dva predstavnika Bela hiše, je v petek zvečer poročala, da je bil Meadows pozitiven na testu za koronavirus. Po torkovih splošnih volitvah je 61-letni Meadows svojim sodelavcem povedal, da je okužen, ne vedo pa, kdaj točno je bil pozitiven na testu.

Po poročanju Washington Postaje bil Meadows v množici ljudi v salonu Bele hiše, ko je v sredo Trump nagovoril okoli 150 svojih sodelavcev. Okužbo so od začetka oktobra potrdili več visokim predstavnikom ameriške administracije, tudi Bele hiše, med njimi tudi Trumpu in prvi dami Melanii Trump. V ZDA, najbolj prizadeti državi v pandemiji covida-19 na svetu, so doslej potrdili 9,7 milijona okužb, umrlo je več kot 236.000 bolnikov. Pandemija je bila tudi ena glavnih tem predsedniške kampanje. Demokratski kandidat Joe Biden je v govoru v petek zvečer napovedal, da se bo v primeru zmage takoj ob nastopu položaja začel boriti proti koronvirusu. Obljubil je, da bo prvi dan začel izvajati akcijski načrt za spopadanje z virusom. Po Evropi nova najvišja števila dnevnih okužb Francija, Portugalska, Rusija, Italija in Švedska so bile med državami, ki so v petek zabeležile novo najvišje dnevno število novih okužb s covid-19. Evropa se tako prebija čez drugi val epidemije, veliko držav pa je že sprejelo strožje ukrepe za zajezitev virusa. V Franciji v petek skoraj 2000 primerov več kot dan prej V Franciji so v petek potrdili 60.486 novih dnevnih primerov okužb z novim koronavirusom. Pred tem so najvišje število okužb zabeležili v četrtek, in sicer 58.046, kažejo podatki ministrstva za zdravje. Ministrstvo je poročalo o 828 novih smrtnih primerih, od tega je v zadnjih 24 urah 398 ljudi umrlo v bolnišnicah, v zgolj nekaj dneh pa je v domovih za upokojence umrlo 430 ljudi. Italijanska vlada sprejela ukrepe finančne podpore za gospodarstvo in družine Italijanska vlada je ponoči sprejela nove ukrepe finančne podpore gospodarskim sektorjem in družinam, prizadetim zaradi zadnjih omejitev za zajezitev novega koronavirusa. Te med drugim vključujejo finančni sklad, iz katerega se bodo avtomatično financirale gospodarske dejavnosti v deželah, kjer so oziroma še bodo uvedli karanteno. Ukrepi vključujejo tudi sklad za povračilo izgub trgovin v trgovskih centrih. Ti so z izjemo živilskih trgovin, lekarn in kioskov ob koncih tedna zaprti. Poleg tega bodo starši na območjih, kjer so zaprli šole, prejeli bone v višini tisoč evrov, s katerimi bodo lahko plačali varstvo otrok. Vlada ni sporočila finančnega obsega pomoči, vendar italijanski mediji poročajo, da je paket vreden okoli 2,5 milijarde evrov. Pred tem so že konec oktobra odobrili ukrepe v višini 5,4 milijarde.

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer so v petek v Italiji zaostrili ukrepe za zajezitev virusa. Med drugim po vsej državi velja prepoved izhodov med 22. in 5. uro. Trgovski centri so ob koncih tedna zaprti, odprte so le trgovine z živili, lekarne in kioski. Dežele so medtem glede na resnost epidemioloških razmer razdelili na rdeče, oranžne in rumene. V rdečih, med katerimi so trenutno Dolina Aoste, Piemont, Lombardija in Kalabrija, veljajo najstrožji ukrepi za zajezitev virusa. Med drugim so v veljavi omejitve gibanja. Zaprte so vse storitve, ki niso nujne, in gostinski obrati. V petek zvečer je italijansko ministrstvo za zdravje sporočilo, da so v zadnjem dnevu potrdili 37.809 novih okužb, kar je novo najvišje število dnevnih okužb. Umrlo je še 446 covidnih bolnikov. Skupaj se je doslej okužilo 862.681 ljudi, umrlo pa jih je več kot 40.600. Prihodnji teden na Portugalskem v veljavi izredno zdravstveno stanje Portugalski predsednik je v petek razglasil izredno zdravstveno stanje, ki bo v veljavo stopilo prihodnji teden, da bo vlada lahko uvedla nadaljnje omejitve koronavirusa. Marcelo Rebelo de Sousa je dejal, da je podpisal odlok "o drugem izrednem stanju" od začetka pandemije, ki bo trajal vsaj dva tedna. To bo veliki meri preventivno, vendar bo "utrlo pot novim ukrepom, kot je na primer omejitev prometa na določene ure in določene dni, v občinah z največjim tveganjem," je dejal. Vlada bo v soboto izvedla izredno sejo vlade, na kateri se bo odločila, kakšne ukrepe bo uvedla.