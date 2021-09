V petek potrdili 1248 novih okužb

V petek je bilo opravljenih 6247 PCR-testov in 42.674 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne hitre teste potrjujejo še z zanesljivejšimi PCR-testi.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi aktivno okuženih 12.926 oseb. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 1040, 14-dnevno pa 611. Hospitaliziranih je 360 covidnih bolnikov, od tega jih je na intezivni negi 91. Sledilnik za covid-19 ob tem poroča, da sta umrla dva covidna bolnika.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo doslej cepljenih 1.078.766 prebivalcev, polno cepljenih pa je 965.257 oseb.

Od sobote pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) ni več treba izpolnjevati mlajšim od 15 let, dodane so še nekatere izjeme, denimo oskrba na bencinskih servisih, a le za osebe v tranzitu. Zaradi povečanega zanimanja za cepljenje pa bodo v soboto in nedeljo na prošnjo ministrstva za zdravje delovali številni cepilni centri.