V petek potrdili 1250 novih okužb

V petek so pristojni opravili 4730 PCR-testov in potrdili 1250 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih tako znaša 26,4 odstotka. Ob tem so opravili še 26.136 hitrih antigenskih testov, pozitivne pa še dodatno potrjujejo s PCR-testi. Hospitaliziranih je 605 oseb, umrlo je 12 bolnikov s covidom-19.

icon-expand V petek je bilo v Sloveniji ob 4730 PCR-testih potrjenih 1250 novih okužb. Delež pozitivnih pa tako znaša 26,4 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 26.136 hitrih antigenskih testov, pozitivne pa še dodatno potrjujejo s PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 927, je še sporočila vlada. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Hospitaliziranih je 605 oseb, od tega jih je 141 na intenzivni negi, kar je ena oseba več kot dan prej. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 67 oseb. Umrlo je 12 bolnikov s covidom-19, je sporočila vlada. Skupaj je tako v Sloveniji umrlo 4112 covidnih bolnikov. V državi imamo tako trenutno 13.910 aktivnih primerov okužb, kažejo podatki Sledilnika Covid-19. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dan prej, v četrtek je bilo sicer ob 5198 PCR-testih in potrjenih 1279 novih okužb. Hospitaliziranih je bilo 618 oseb, umrli so trije bolniki s covidom-19. PREBERI ŠE Prve spremembe stopajo v veljavo že danes: maske na prostem niso več obvezne Maske na prostem ob vzdrževanju primerne medosebne razdalje niso več obvezne. Tako piše v odloku o ukrepih za zmanjšanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, ki ga je vlada v uradnem listu objavila v petek, kakšno uro pred polnočjo, veljati pa začne danes. Še vedno pa ostajajo obvezne v zaprtih prostorih. icon-expand