V petek potrdili 1253 okužb z novim koronavirusom

V petek so potrdili 1253 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 6767 PCR-testiranj, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 18,5 odstotka testiranj. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 497 oseb, 107 bolnikov je na intenzivni negi, tri osebe so umrle.

V petek so v Sloveniji potrdili 1253 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 6767 PCR-testiranj in 32.063 hitrih testov. Po poročanju Sledilnika Covid-19 je delež pozitivnih tako znašal 18,5 odstotka. Trenutno je v državi 12.184 aktivnih okužb z novim koronavirusom.

Kot še navaja Sledilnik Covid-19, je hospitlaiziranih 497 oseb. 107 bolnikov potrebuje intenzivno nego, tri osebe so umrle. V Sloveniji je tako skupaj umrlo že 4011 covidnih bolnikov.

Podatki so nekoliko slabši, kot dan prej. V četrtek je bilo v Sloveniji namreč opravljenih 6637 PCR-testov in potrjenih 1032okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako 15,5-odstoten, v sredo pa 18,1-odstoten. Direktor NIJZMilan Krek je medtem danes obiskal ZD Ravne na Koroškem, kjer se je srečal z direktorjem ZD Ravne na Koroškem Stanislavom Pušnikom in predstojnico OE NIJZ Ravne na Koroškem Nedo Hudopisk ter se seznanil z aktualno epidemiološko situacijo in potekom cepljenja. Izjavo o obisku bomo v živo predvidoma prenašali ob 11.30.