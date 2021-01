V petek potrdili 1290 novih okužb s koronavirusom

V petek so po podatkih Sledilnika covid-19 potrdili 1290 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 4299 PCR testov, od katerih je bilo pozitivnih 23% oziroma 987 testov. Dodatno so opravili še 8494 HAT testov. Pozitivni so bili 303 testi oziroma 3,6% testov.