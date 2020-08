V petek potrdili 14 novih okužb s koronavirusom, ena oseba je umrla

V petek so v Sloveniji ob 829 testih potrdili 14 novih primerov okužbe s koronavirusom, je na Twitterju sporočila vlada. Umrla je ena oseba s covidom-19. V bolnišnici se zaradi te bolezni zdravi 22 ljudi, trije so na intenzivni terapiji. V domačo oskrbo je bila včeraj iz bolnišnice odpuščena ena oseba.

Po podatkih Sledilnika Covid-19 so po občinah največ novih okužb, in sicer tri, zabeležili v Velenju. Sledi Ljubljana z dvema novima primeroma okužbe. En nov primer pa so potrdili v občinah Novo mesto, Grosuplje, Mislinja, Polzela, Slovenj Gradec, Mozirje, Trnovska vas in Loška dolina. Okužen je še en tuj državljan.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je medtem dejala, da je še prezgodaj napovedovati, po katerem od predvidenih scenarijev se bo jeseni začel pouk, saj se bodo verjetno epidemiološke razmere še spreminjale.