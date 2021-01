V petek potrdili 1843 novih okužb

Zaprli so se muzeji in fitnesi, odprle pa nekatere dodatne dejavnosti

Sicer pa so se danes lahko znova odprle nekatere nove dejavnosti, ki so po oceni vlade nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja – geodetske storitve, storitve čistilnih servisov, medicinska pedikura in nekatera gradbena dela.

Na drugi strani pa so se morali zapreti muzeji in galerije, ponovno je omejeno tudi izvajanje športnih programov v državi. Nekaj sprememb je tudi na mejnih prehodih. Nenujne trgovine in storitve medtem še naprej ostajajo zaprte.