V petek potrdili 245 novih okužb, s prvim odmerkom cepljenih več kot 700.000 ljudi

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa so sporočili, da smo danes v Sloveniji presegli 700.000 cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19.

Za vstop v Slovenijo je od danes poleg negativnega testa PCR spet veljaven tudi hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Za osebe, ki so prebolele covid-19, in cepljene osebe ni sprememb in lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno.