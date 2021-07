V petek potrdili 61 novih okužb

V petek je bilo opravljenih 1733 PCR-testov in 38.643 hitrih antigenskih testov. Potrdili so 61 novih primerov okužbe. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi aktivno okuženih 746 oseb.

Sedemdnevno povprečje okužb znaša 54, 14-dnevna incidenca pa 35. Kot poroča Sledilnik covid-19, je trenutno hospitaliziranih 28 bolnikov s covidom-19, od tega jih 10 potrebuje intenzivno nego.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo do zdaj cepljenih 871.536 prebivalcev Slovenije, dva odmerka pa je prejelo skupno 766.161 oseb.

Med udeleženci nedavnih maturantskih izletov v Španiji so medtem do četrtka potrdili skupaj že 198 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih NIJZ je med dolenjskimi dijaki 134 okužb, poleg tega so potrdili še vsaj 74 sekundarnih okužb, povezanih z udeleženci izleta. Med gorenjskimi dijaki so potrdili 64 okužb in najmanj sedem sekundarnih. V NLZOH so v zadnjih pregledanih vzorcih, tudi udeležencev maturantskih izletov v Španiji, v 89 odstotkih potrdili različico delta.