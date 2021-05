V petek potrdili 632 novih okužb s koronavirusom

Kot poroča Covid-19 Sledilnik, so v petek testirali 4327 oseb. Potrdili so 632 novih okužb. Delež pozitivnih testov znaša 14,6 odstotka. V Sloveniji je trenutno 9116 aktivnih okužb.

Vlada je včeraj na dopisni seji potrdila nova sproščanja ukrepov v gostinstvu in turizmu. Kot je napovedal že minister Zdravko Počivalšek , bodo lahko v vseh regijah odprte terase gostinskih lokalov, notranjost gostinskih lokalov pa bo odprta po tako imenovanem PCT-pristopu, kar pomeni za tiste, ki so preboleli covid-19, ki so cepljeni proti njemu ali pa imajo negativen test. Poleg tega se je povečala kapaciteta nastanitvenih obratov.

V vseh statističnih regijah se pod tako imenovanim PCT-pogojem zaposlenih in potrošnikov (PCT so kratice za prebolevnike, cepljene in testirane) dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov.

Pri tem je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Ob tem je treba zagotavljati 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 30 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko po novem ponujajo nastanitvene storitve do 50 odstotkov zasedenosti nastanitvenega obrata. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.