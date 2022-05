V petek potrdili 747 okužb s koronavirusom

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so pristojni v petek opravili 908 testov PCR in 6509 hitrih antigenskih testov. Pri tem so potrdili 747 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah je zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 78 bolnikov, na oddelkih intenzivne nege pa sedem. Umrli so trije bolniki.

icon-expand Testiranje na koronavirus FOTO: Adobe Stock Po podatkih NIJZ je v državi aktivno okuženih 11.405 oseb. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 755, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa 539. Zaradi covida-19 so na navadnih oddelkih hospitalizirani trije bolniki več kot dan prej, na oddelkih intenzivne terapije pa se zdravita dva bolnika manj kot dan prej. Skupno je hospitaliziranih 188 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 20 bolnikov.