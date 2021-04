V petek potrdili 766 novih okužb

V Sloveniji so v petek opravili 3752 PCR-testiranj in potrdili 766 okužb z novim koronavirusom. To pomeni, da je bilo pozitivnih 20,4 odstotka testiranih. Ob tem so opravili še 33.319 hitrih antigenskih testov, pozitivne pa so dodatno potrdili s PCR-testi. Hospitaliziranih je 629 oseb, 151 jih je na intenzivni negi. Umrlo je šest ljudi, iz bolnišnic pa so jih odpustili 66.

V petek je bilo v Sloveniji ob 3752 PCR-testih potrjenih 766 novih okužb. Delež pozitivnih tako znaša 20,4 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 33.319hitrih antigenskih testov, je sporočila vlada. Hospitaliziranih je 629 oseb, kar je manj kot dan prej, ko je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 639 oseb. Na intenzivni negi je 151 oseb, kar je ena oseba manj kot dan prej. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 66 oseb, umrlo pa je šest bolnikov s covidom-19. Skupaj je tako v Sloveniji umrlo 4147 covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb, ki je bilo dan prej 871, je padlo na 801. Država se s sedemdnevnim povprečjem in številom hospitaliziranih covidnih bolnikov še naprej uvršča v oranžno fazo. V državi je trenutno 12.169 aktivnih primerov, kažejo podatki Sledilnika Covid-19. PREBERI ŠE Jerala: Maturanti naj se cepijo takrat, ko pridejo na vrsto, ko bodo cepljeni tisti, ki so najbolj ogroženi V javnosti sicer zadnje dni odmeva novica, da so na prednostno listo za cepljenje uvrstili maturante. To odločitev je vladi že konec marca priporočila Državna komisija za splošno maturo, ki je opozorila na škodljive posledice za dijake, ki se ne bi mogli udeležiti spomladanskega roka mature zaradi okužbe ali karantene. Po drugi strani je posvetovalna skupina za cepljenje tej odločitvi nasprotovala, njeni člani opozarjajo, da gre za politično odločitev. Med drugim naj bi odločitvi botrovalo tudi medijsko poročanje o stiskah dijakov, ki pa jih novica o cepljenju za zdaj ne pomirja. Zanje ostaja še veliko neznank, tudi ta, kaj bo z izpitnimi roki. Profesor Jerala s Kemijskega inštituta je pojasnil, da je do vladne odločitve kritičen s tega vidika, da naj se maturanti cepijo takrat, ko pridejo na vrsto, ko bodo cepljeni tisti, ki so najbolj ogroženi. "Vsekakor zagovarjam, da se maturanti cepijo, ampak ne sedaj," je pojasnil.