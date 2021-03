V petek potrdili 920 novih okužb

Kot poroča Sledilnik covid-19, so v petek opravili 5287 PCR-testov in 29.908 hitrih antigenskih testov. Potrdili so 920 novih primerov, že nekaj časa pa vse pozitivne hitre teste potrjujejo z bolj zanesljivimi PCR-testi.

V državi je po oceni NIJZ aktivno okuženih 10.813 oseb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 776. To pomeni, da se še vedno nahajamo v oranžni fazi. 14-dnevna incidenca na ravni državi je 513.

Do 5. marca je bilo v Sloveniji s prvim odmerkom proti covidu-19 cepljenih 142.785 oseb, z dvema pa 60.753, še kažejo podatki NIJZ.

Minister za zdravje Janez Poklukar se danes mudi na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergije, kjer se je srečal z direktorjem klinike, dr. Alešem Rozmanom.

Podatki o številu hospitaliziranih še niso na voljo.