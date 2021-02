V petek potrdili 990 novih okužb

Po podatkih Sledilnika covid-19 so pristojni v petek skupno opravili 17.264 hitrih antigenskih in PCR-testov. Potrdili so 990 novih okužb.

icon-expand Cepljenje in testiranje na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Miro Majcen Po podatkih Sledilnika covid-19 so pristojni v petek opravili 4541 PCR-testov in potrdili 725 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 16 odstotkov. Opravili so tudi 12.723 hitrih antigenskih testov in potrdili 265 novih primerov. Delež pozitivnih je bil 2,1-odstoten. Po zadnjih podatkih se je število aktivno okuženih v državi znižalo na 15.796. Sedemdnevno povprečje števila novih primerov pa po izračunih Sledilnika covid-19 znaša 1037,1. Podatki o številu hospitaliziranih še niso znani. V skladu z novimi vladnimi odloki se medtem odpira več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, a le tam, kjer bodo uspeli zagotoviti testiranje na novi koronavirus za zaposlene. Na vseh smučiščih po državi pa lahko zaženejo naprave. PREBERI ŠE Odpiranje dejavnosti: ponekod morajo negativen test predložiti tudi potrošniki icon-expand