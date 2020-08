V petek potrdili novih 37 primerov okužbe

Največ, deset okužb, je bilo potrjenih v starostni skupini od 45 do 54 let, tri manj v skupini 35–44 in devet v starostni skupini od 25 do 34 let. Prav v teh treh starostnih skupinah že dlje časa beležimo največ okuženih, je včeraj v izjavi za javnost dejala epidemiologinja Marta Grgič Vitek. Med najmlajšimi, od 0 do 4 let, je bila potrjena ena okužba, med mladimi od 5 do 14 let in od 15 do 24 let pa po dve novi okužbi. En nov primer so potrdili pri osebi, starejši od 85 let, po dva primera pa med starimi od 65 do 74 in od 75 do 84 let. En nov primer so zabeležili tudi v starostni skupini od 55 do 64 let.