V petek potrdili 355 novih okužb, v veljavi izjeme za napotitve v karanteno

Pristojni so v petek opravili 3699 PCR-testov, ki so pokazali 355novi okužb. To pomeni, da je delež pozitivnih znašal 9,6. V državi imamo tako trenutno 4477 aktivnih primerov okužbe. Ob tem so opravili tudi 45.064 HAG-testov.

Danes pa je začel veljati novi vladni odlok, po katerem osebi, ki je bila v visokotveganem stiku z okuženim z novim koronavirusom, ni treba iti v karanteno na domu, če je oseba že prebolela covid-19, je polno cepljenja proti covidu-19 oz. je bil prebolevnik koronavirusne bolezni že cepljen z enim odmerkom.