V petek potrdili novih 11.680 okužb s koronavirusom

V petek so v Sloveniji potrdili novih 11.680 okužb s koronavirusom. Opravili so 4.030 testiranj PCR in 115.994 testov HAT. Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 197.304 aktivnih primerov.

Po podatkih NIJZ so ob 4.030 testiranjih PCR in 115.994 testih HAT v petek potrdili 11.680 okužb z novim koronavirusom. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnem prej zvišalo za 2335. icon-expand Različica omikron FOTO: Dreamstime Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 14.004, je v primerjavi s predhodnim dnem nižje za 377. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 9361, kar je 110 več kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 sta po podatkih NIJZ cepljena 1.261.902 človeka, polno cepljenih pa je 1.213.275 ljudi. icon-expand