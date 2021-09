V Policiji štirim zaposlenim niso dovoli delati zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT

V Sindikatu policistov Slovenije opozarjajo na – po njihovi oceni – nezakonit poseg v pravice iz delovnega razmerja, ko vodje policijskih enot policiste brez pogoja PCT ob prihodu v službo izločijo iz delovnega procesa in jih napotijo domov. Opozarjajo, da policisti pri tem niso prejeli nikakršnega pravnega akta, ki bi utemeljeval napotitev iz službe, s čimer jim je kršena pravica do pravnega varstva in pravne varnosti pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja. Ob tem jih skrbi, da bo zaradi take organizacije dela zmanjšana varnost ljudi in premoženja.

Na Generalni policijski upravi (GPU) so ob tem pojasnili, da v Policiji spoštujejo veljavne odloke in tudi delovnopravno zakonodajo, o dolžnosti izpolnjevanja PCT-pogoja in preverjanju njegovega izpolnjevanja pa so bili javni uslužbenci seznanjeni.

"Odlok torej tako kot za vse zaposlene v RS tudi za zaposlene v Policiji uvaja obvezno izpolnjevanje pogoja PCT oziroma uvaja možnost rednega tedenskega samotestiranja. Odlok v 4. odstavku 5. člena res navaja izjeme, vendar le za uporabnike storitev, in ne za zaposlene," so navedli. Policisti oz. zaposleni v Policiji pa so po navedbah GPU opredeljeni v prvem odstavku 5. člena: "Pogoj PCT morajo v času opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost."

"Ena od glavnih prioritet je vsekakor skrb za varnost in zdravje zaposlenih, pa tudi vseh oseb, s katerimi so policisti v stiku ob opravljanju policijskih nalog. Zato si prizadevamo za učinkovito izvajanje vseh preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom in skupaj s strokovnimi službami MNZ tudi preučujemo najboljšo pot za ureditev izpolnjevanja pogoja PCT," so zapisali.

Zaposleni, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenja, po pojasnilu GPU opravijo samotestiranje z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi, ki jih prejmejo od delodajalca.

Na GPU so zagotovili, da bo Policija "državljanom še naprej zagotavlja visoko stopnjo varnosti ter skrbela za varstvo in zdravje pri delu".