V Pomurju primanjkuje prostora za trupla v hladilnici bolnišnice

O zapletu so razpravljali na torkovi seji sveta pomurske razvojne regije. Nekateri župani so ob tem opozarjali na neenakopravnost in pieteto do umrlih, pa tudi na večje stroške za naročnika pogreba.

Ne strinjajo se namreč z odlokom soboške občine, da je izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe javno podjetje Komunala Murska Sobota tudi v bolnišnici, saj naj bi Komunala morala v skladu z zakonom pokojnika odpeljati v svoje prostore, zdaj pa, čeprav pokojnik ostane v bolnišnici, zaračunava tudi storitev dežurne službe.

V nekaterih občinah zato predlagajo, da bi pokojne iz bolnišnice odpeljalo podjetje, ki ima v občini pokopa 24-urno dežurno službo, saj morajo svojci zdaj plačati storitev dežurne službe Komunali, potem pa še stroške odvoza pokojnika iz bolnišnice do prostorov pogrebnega podjetja, ki bo izvedlo pokop.