V ponedeljek 1218 testiranj in 10 potrjenih okužb

Znani so novi uradni podatki glede testiranja na covid-19 za ponedeljek. Opravili so 1218 testiranj in ob tem potrdili 10 novih okužb. Še vedno je hospitaliziranih 17 oseb, ena je na oddelku za intenzivno nego. Tri osebe so odpustili iz bolnišnice.

Uradni podatki za ponedeljek kažejo, da je ob 1218 testiranjih "le" 10 oseb bilo pozitivnih na novi koronavirus. To je precejšen padec od petkovih 34 potrjenih. Tudi čez vikend so sicer potrdili manj okužb kot v petek - v soboto 11 in v nedeljo osem - a kot je že znano čez vikend opravijo precej manj testiranj, zato je tudi potrjenih okužb manj. Kot kažejo včerajšnji podatki, je še vedno hospitaliziranih 17 oseb, ena je na oddelku za intenzivno nego. Tri osebe so odpustili iz bolnišnice.