V ponedeljek 189 primerov, največji delež aktivno okuženih v Črni na Koroškem

V zadnjih 24 urah so v Sloveniji potrdili 189 novih primerov ob opravljenih 2509 testih. Hospitaliziranih je 111 ljudi, na intenzivni enoti 20. Umrli so trije ljudje, dva sta bila oskrbovanca Doma starejših Rakičan. V tem domu je na novo pozitiven še en zaposlen, skupno torej 15 stanovalcev in devet zaposlenih. Največji delež aktivno okuženih glede na število prebivalcev je še naprej v Črni na Koroškem, sledijo pa Mežica, Vitanje in Zreče.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika so pristojni v zadnjih 24 urah opravili 2509 testov in potrdili 189 novih primerov. To pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 7,53-odstotni. V bolnišnici je 111 ljudi s covidom-19, na intenzivni enoti jih je 20. Iz bolnišnice so odpustili 10 pacientov. Umrli so trije ljudje.

V Ljubljani so v ponedeljek potrdili 32 novih primerov, v Kranju 10, v Mariboru devet, v Škofji Loki pa sedem. Po pet primerov so potrdili v Celju, na Jesenicah, občini Hoče-Slivnica, pa tudi na Škofljici in v Tržiču. Še tri okužbe so zabeležili v Črni na Koroškem, Zrečah, na Vrhniki, v Tolminu, Krškem, Gorenji vasi-Poljanah, Šenčurju, Selnici ob Dravi in Rečici ob Savinji. Dve okužbi so potrdili v občinah Domžale, Ravne na Koroškem, Mežica, Hrastnik, Beltinci, Markovci, Vodice, Log-Dragomer, Šoštanj, Dravograd, Ljutomer, Mozirje, Rogatec in Borovnica. Ostale okužbe so porazdeljene še po 44 občinah.

Največji delež aktivno okuženih je še naprej v Črni na Koroškem (1,554 odstotka), sledijo Mežica (0,674 %), Vitanje (0,443 %) in Zreče (0,430 %). Na zahtevne razmere, s katerimi se po prvi potrjeni okužbi pred dobrima dvema tednoma soočajo zaposleni in uporabniki v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) v Črni na Koroškem, sta danes opozorila Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter sindikat Sviz. Državo pozivata, da zaposlenim zagotovi ustrezne pogoje za delo. "Zaposleni so se skupaj s svojimi varovanci znašli v posebno težkem položaju. Med njihovim bivanjem v zavodu uporabnike namreč ves čas učijo, kako se družiti, intenzivno so jih vključevali v različne dejavnosti, zato zdaj z veliko težavami zagotavljajo vzdrževanje ustrezne fizične razdalje in izolacije," so opozorili. Sindikata izpostavljata tudi zahtevno delo zaposlenih v 12-urnih izmenah, delo v zaščitni opremi in kljub temu visoko tveganje za okužbo, kar vse vodi do psihofizične in čustvene izčrpanosti zaposlenih.

Velike težave s pomanjkanjem kadra imajo tudi v SB Jesenice, kjer je okuženih kar 19 zaposlenih, ki so v bolniški. Še šest zaposlenih je v karanteni, trije pa v izolaciji, torej trenutno delujejo s kar 28 delavci manj. Zaradi tega izpada kadra so morali zapreti tri oddelke bolnišnice, in sicer oddelek abdominalne kirurgije, oddelek poškodbene kirurgije in gastroenterološki oddelek.

Prekinili so izvajanje vseh nenujnih posegov, vse težje pa pokrivajo tudi dejavnost dialize. Specialistične ambulante zaenkrat delajo nemoteno, z izjemo nevrološke in UZ ambulante, ki delujeta v zmanjšanem obsegu. Ob tem jim dodatne težave povzroča tudi pomanjkanje prostora zaradi izvajanja energetske in požarne sanacije, zato, kot so zapisali, brez možnosti premeščanja covid bolnikov v covid bolnišnice ne bi zmogli. Zaradi hudih težav zato v bolnišnici pozivajo vse k doslednemu spoštovanju ukrepov.

Kot nam je povedal direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj, sta ponoči umrla dva oskrbovanca, eden izmed njiju v bolnišnici, drugi pa v domu. Oba sta bila starejša s pridruženimi boleznimi. Na novo so potrdili okužbo še pri enem stanovalcu, kar pomeni, da je trenutno okuženih 15 stanovalcev in devet zaposlenih. Večina okuženih nima nobenih simptomov, nekaj pa le blažje – malo vročine, kašelj, izgubo okusa in vonja ter bolečine v mišicah. V enoti je vzpostavljena "rdeča cona", v kateri so nameščeni stanovalci, pozitivni na covid-19, ostale osebe so ločene v drugih nadstropjih. Eden izmed okuženih oskrbovancev je v murskosoboški bolnišnici.

Sviz kritičen do odprave nošnje mask v šolah, od Janše zahtevajo opravičilo V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) od premierja Janeza Janšepričakujejo opravičilo za njegova tvita izpred dveh tednov, v katerih je sindikalne kritike takratne zahteve, da tudi vzgojitelji in učitelji nosijo maske, označil za skrajno neodgovorne in jim očital nesramno ter nevarno ščuvanje. S tem je po navedbah Sviza škodil ugledu sindikata. Kot ugotavljajo v Svizu, je vlada kmalu za tem sicer prisluhnila njihovim kritikam in ukrep obveznega nošenja mask sprva omilila, minuli konec tedna pa tudi preklicala obveznost nošenja mask za učence in dijake v razredih. "Če bi sindikat odgovarjal v maniri predsednika vlade, bi lahko zgolj ugotovili, da se je gospod Janez Janša pridružil nesramnemu in nevarnemu ščuvanju, ki ogroža življenje otrok, učiteljev, staršev in vseh drugih prebivalcev Slovenije. A to ni naš način delovanja, opravičilo predsednika vlade za povsem neutemeljene obtožbe o ogrožanju življenj bo zadoščalo," so zapisali.

