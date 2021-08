V ponedeljek 318 novih okužb, delež okuženih 15,5-odstoten

V ponedeljek so po podatkih NIJZ pristojni opravili 2058 PCR-testiranj in potrdili 318 okužb z novim koronavirusom. To je največ po 1. juniju. Delež pozitivnih testov je 15,5-odstoten, dan prej je bil delež pozitivnih 7-odstoten. V državi imamo trenutno 2314 aktivnih primerov okužbe.

Glede na nove epidemiološke podatke so pristojni v Sloveniji v ponedeljek potrdili 318 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 28.505 hitrih antigenskih tesitranj in 2058 PCR-testiranj. Vse pozitivne hitre teste pristojni potrjujejo še s PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 198, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 107. Število okužb v državi tako še naprej narašča. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 2314 aktivnih okužb, kar je 139 več kot dan prej. V primerjavi s ponedeljkom pred tednom dni smo ta teden potrdili kar 100 okužb več (9. avgusta smo jih potrdili 218). V bolnišnicah je po podatkih Sledilnika covid-19 49 covidnih bolnikov (štirje več kot dan prej), od tega 11 na intenzivni negi, kar je ena oseba več kot dan prej. Umrl ni noben covidni bolnik. Dan prej, v nedeljo, so sicer potrdili 56 okužb, kar je 262 okužb manj kot v ponedeljku, a je bilo opravljenih tudi bistveno manj testov (v nedeljo so opravili 801 PCR-test, v ponedeljek pa 2058).