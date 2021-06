V ponedeljek 323 novih okužb, delež pozitivnih 9,6-odstoten

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) pa v novi projekciji ugotavljajo, da epidemija covida-19 v Sloveniji upada vse počasneje, mogoče celo stagnira, po kriterijih EU pa smo še vedno krepko v rdeči fazi. Ocenjeno reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži en okuženi, je približno 0,94, pred tednom dni pa je bilo ocenjeno na približno 0,75.

Kot so včeraj pojasnili v zapisu na spletni strani, so upoštevali vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah ter nove različice virusa. Vpliva dogodkov z množično udeležbo v zadnjem obdobju in sproščanja ukrepov v slovenski zeleni fazi na nadaljnji potek epidemije pa niso upoštevali.

Glede na semafor EU, kjer je kriterij 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev, je Slovenija v rdeči fazi. Štirinajstdnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je čez 200, za prehod v oranžno fazo pa mora pasti pod 150. Na IJS ocenjujejo, da bi lahko ob enakem trendu razvoja epidemije v oranžno fazo prešli v drugi polovici junija, v zeleno pa sredi avgusta. A ob objavi tokratne napovedi opozarjajo, da je negotovost prognoze zaradi spremembe trenda velika.

Po njihovih ocenah se je v prvem valu okužil približno vsak stoti prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva. Trenutno je po ocenah okuženih približno 0,4 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 250. prebivalec.