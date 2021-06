V ponedeljek 65 novih okužb, delež pozitivnih testov triodstoten

Opravljenih je bilo še 33.964 hitrih antigenskih testov, kažejo podatki Sledilnika covid-19. Uradne podatke s strani vlade še čakamo.

Danes ob 12. uri bo ob robu obiska stojnice za promocijo cepljenja v Novi Gorici izjavo za javnost, ki jo bomo prenašali V ŽIVO, podal minister za zdravje Janez Poklukar.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvom za zdravje začel z informativno in ozaveščevalno kampanjo 'Nalezimo se dobrih navad – cepimo se' na stojnicah po Sloveniji. "V lokalnih okoljih želimo prebivalce podrobno informirati o cepivih, cepljenju, naročanju na cepljenje, hkrati pa jim čim bolj poljudno in strokovno odgovoriti na njihove morebitne dileme, strahove in lažne informacije. Ustrezna obveščenost je namreč ključnega pomena za zaupanje ljudi v cepiva," so sporočili iz službe za stike z javnostjo na NIJZ.