V ponedeljek 740 okužb, v bolnišnicah 506 oseb s covidom-19

Novinarska konferenca ob 11. uri Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 bo ob 11. uri prek Zooma, so sporočili z Ukoma. Sodelovali bodo koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin, v. d. generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Nataša Kranjc in predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Fani Al Mansour.