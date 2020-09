PRENOS V ŽIVO: V ponedeljek 82 novih okužb, na intezivnem oddelku deset pacientov

V ponedeljek inšpektorji izdali dva plačilna naloga zaradi nenošenja mask V ponedeljek so inšpektorji obiskali 98 objektov, 46 gostnskih objektov, 48 trgovin in štiri prireditve, preverjali pa so ustrezno nošenje maske. Izdali so dva plačilna naloga zaradi nenošenja mask, in sicer v gostinstvu.